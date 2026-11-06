Marcus Thuram sembra avviato verso il ritorno in nazionale. Oggi ci saranno le convocazioni di Zinedine Zidane e, complici anche alcune assenze, l'interista dovrebbe tornare nella lista nella quale era assente a settembre.

"Nei giorni scorsi Thuram è stato pre-convocato e si attende la chiamata, anche per la possibilità di sentire aria di casa sul manto erboso del Meazza - si legge su Tuttosport - Oltre alle sue prestazioni, militano in suo favore anche le condizioni di Esteban Lepaul: l’attaccante del Rennes, capocannoniere dell’ultima edizione della Ligue 1 e tuttora davanti al connazionale nella classifica dei migliori marcatori dell’anno solare prossimo alla conclusione, è ai box dal 18 ottobre e vicino al rientro, ma ancora non abile e arruolabile. Mancherà anche Ousmane Dembélé: la concorrenza principale verrà dalla voglia di Zidane di sperimentare forze fresche proprio nel reparto avanzato. In Francia non escludono infatti che possa pensare a Mathys Tel o Junior Kroupi, anche se non sembrano profili tali da mettere in dubbio la convocazione di un Thuram".

Sullo sfondo la questione contrattuale. "E' in scadenza nel 2028, guadagna circa 6 milioni di euro netti a stagione e ha una clausola risolutiva da 85 milioni, attivabile ogni estate entro metà luglio. Al momento, al netto dei contatti già avviati da tempo, non sembra avere particolare fretta di arrivare alla firma, ma solo per concentrarsi il più possibile sul campo e sui gol da segnare".