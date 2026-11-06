Mauro Icardi sogna il ritorno nel calcio italiano e la Juventus rappresenta, al momento, la pista più concreta in vista del mercato di gennaio. Ne è convinto Tyc Sports che torna a parlare del futuro dell'attaccante argentino, svincolato dallo scorso giugno dopo la fine dell'esperienza al Galatasaray. L'ex capitano dell'Inter sarebbe disposto anche a ridursi sensibilmente l'ingaggio pur di trovare una nuova sistemazione in Serie A.

Icardi, si legge, avrebbe cercato più volte un'apertura da parte dell'Inter, proponendosi anche per un ruolo da comprimario, eventualmente come quinto attaccante della rosa. La disponibilità a ridimensionare le proprie richieste economiche, però, non è bastata. Il presidente nerazzurro Marotta, nel pre partita di Feyenoord-Inter, ha infatti escluso categoricamente un possibile ritorno, chiarendo che Icardi non rientra nei programmi del club.

A rendere concreta l'ipotesi Juventus è soprattutto la presenza di Luciano Spalletti, che ha già allenato l'argentino durante la sua esperienza sulla panchina dell'Inter. Il tecnico non sarebbe completamente soddisfatto delle soluzioni offensive a disposizione e il club torinese potrebbe avere margini per intervenire sul mercato.

Non sarebbe la prima volta che Icardi si avvicina alla Juventus: già lo scorso gennaio, quando era ancora sotto contratto con il Galatasaray, l'attaccante era pronto ad accettare un trasferimento a Torino, ma la trattativa non si concretizzò. Era stato vicino anche alla Lazio, prima che l'operazione saltasse. Ora il possibile ritorno in Serie A potrebbe riaprire uno scenario che sembrava ormai tramontato.