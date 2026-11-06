L'archistar Stefano Boeri boccia l'ipotesi, caldeggiata in particolare da Ignazio La Russa ma sostenuta anche dal candidato sindaco di Milano Mario Calabresi, di tenere in piedi lo stadio Meazza anche una volta operativo il Generali Stadium: "A San Siro due stadi a pochi metri di distanza non hanno alcun senso". Come architetto ricorda di essersi "impegnato sia nell’idea di recuperare il Meazza sia nell’idea di immaginare qualcosa di fortemente innovativo. Avrei preferito salvare San Siro, ma la scelta non è mia. San Siro è un posto a cui sono legato e per me è possibile recuperarlo: credo anche che bisogna lasciare sempre spazio all’innovazione".