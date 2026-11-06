Ieri sera, durante 'After Party' su Sky, dopo aver analizzato i risultati delle squadre in Europa League, nello studio si è parlato anche di Inter e in particolare di Djed Spence, reduce dall'ottima prova di Rotterdam contro il Feyenoord. Nello specifico, è stato fatto un confronto tra lui e Denzel Dumfries, che ricopriva il suo ruolo fino alla scorsa stagione prima di andare al Real Madrid. Questo il parere di Beppe Bergomi: "Dumfries zero dribbling e tanta forza fisica, nelle accelerazioni meglio Spence. Ma la differenza sta negli assist e nei gol. Anche Dumfries quando è arrivato ha impiegato un po' di tempo ad adattarsi da quinto, venendo da una difesa a quattro. Se Spence alza la qualità della giocata, del cross e dell'assist, visto che non ha la capacità di tagliare sul secondo palo e chiudere l'azione anche di testa, dei tre inglesi è quello che secondo me ha più margine di miglioramento e a livello europeo, dove ti lasciano campo per attaccare, diventa perfetto".

Dal derby al Como

Sulla prestazione dell'Inter a Rotterdam, dopo la delusione del derby, lo Zio si è espresso così: "In questi 6 anni, dopo una delusione forte, l'Inter è sempre stata brava a rialzarsi e ripartire. La reazione c'è stata, adesso serve continuità. Continuo a pensare che la fragilità della squadra nei derby sia conclamata, sente addosso questa partita. La velocità di alcuni interpreti del Milan come Pulisic e Moreira e la fisicità di Rabiot possono mettere in difficoltà. Io credo nelle energie, la differenza netta tra le due squadre è stata la fame dei rossoneri". Domenica altro test importante, contro il Como reduce dal 9-1 a Lens in Champions League: "L'Inter contro il Como qualcosa dovrà cambiarla - aggiunge Bergomi -. La scorsa stagione per due volte si è ritrovata sotto di due gol e l'ha sempre recuperata, sia in campionato sia in Coppa Italia. Qesto Como però è più maturo, attento, fa la fase difensiva in modo diverso, servirà una prestazione importante, con grande attenzione".