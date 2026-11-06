Benoit Cauet è il doppio ex per Inter-Como che Tuttosport ha scelto di intervistare per oggi. "Il Como sta maturando molto, migliorando e crescendo di partita in partita. Vogliono provare a vincere tutte le gare, sia in Italia che in Europa. Con questa mentalità potranno lottare con tutti e contro tutto. Cosa ho pensato dopo il 9-1 del Como sul Lens? Che è un momento incredibile. Si vede che la squadra gioca e interpreta le partite come intende il suo allenatore. Quando si realizzano queste cose, soprattutto in questo modo, i complimenti sono d’obbligo. E vanno fatti pure alla società".



Domenica, appunto, c’è Inter-Como. "La reazione che hanno avuto i nerazzurri col Feyenoord dopo il derby perso è stata molto importante - dice Cauet -. La gara in Olanda è stata probabilmente la miglior partita stagionale, non è stato concesso quasi nulla ai rivali, i giocatori sono stati cattivi, calcisticamente parlando, in ogni momento del match. L’Inter cercherà di ripartire anche in campionato, ma il Como resta un avversario molto forte. I ragazzi di Fabregas verranno a Milano con l’obiettivo di provare a vincere. Saranno gasati dopo il 9-1 al Lens, arrivano col vento in poppa dopo un successo così largo in Champions. Quindi sarà una partita molto, molto, molto interessante".