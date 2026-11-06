Il Milan ha rischiato il sequestro nell’ambito dell’inchiesta sulla cessione del club da Elliott a RedBird. Ne parla stamane il Corriere della Sera. La circostanza, finora rimasta sconosciuta, è emersa durante l’udienza davanti alla GIP Chiara Valori, chiamata a esaminare l’opposizione di Blue Skye alla richiesta di archiviazione presentata dalla Procura di Milano.
La Guardia di Finanza aveva infatti proposto ai PM di procedere al sequestro del club rossonero, ma la Procura aveva deciso di non dare seguito all’iniziativa. Un passaggio che si inserisce in un’indagine nata dalla denuncia degli ex soci di minoranza di Elliott, Salvatore Cerchione e Gianluca D’Avanzo, e che vedeva coinvolti due manager espressi dal fondo e gli ex amministratori delegati Giorgio Furlani e Ivan Gazidis.
Blue Skye, attraverso il proprio legale Roberto Zingari, ha chiesto alla GIP di respingere l’archiviazione, sostenendo che alcuni elementi non siano stati adeguatamente approfonditi dagli inquirenti. In particolare, vengono contestualizzati i presunti rapporti patrimoniali simultanei di Furlani con Elliott e RedBird. Di tutt’altro avviso i legali degli indagati, che hanno sollevato critiche sulla gestione dell’indagine, arrivando a evocare una possibile influenza dei denuncianti sull’attività della polizia giudiziaria.
A rendere ancora più singolare la vicenda è il caso della rogatoria svizzera: la risposta, che si riteneva non fosse mai arrivata, era in realtà stata recapitata alla Procura mesi prima. Per un disguido amministrativo, però, non era mai stata trasmessa ai PM ed era rimasta dispersa negli uffici. Una circostanza che avrebbe potuto mettere a rischio l’indagine, se non fosse che il contenuto della documentazione svizzera si è rivelato comunque coerente con la richiesta di archiviazione già formulata.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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