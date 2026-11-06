Marc Roca, il comasco Jacobo Ramon e il portiere del Real Betis Alvaro Valles, che prende virtualmente il posto di Josep Martinez che invece era stato chiamato per il megagiro di partite dello scorso mese: sono queste le novità della lista dei convocati del CT della Nazionale spagnola Luis De La Fuente per le partite di Nations League contro Repubblica Ceca e Inghilterra. In conferenza stampa, De La Fuente evidenzia come nel ruolo di portieri abbia praticamente l'imbarazzo della scelta, visto che cinque dei dieci migliori estremi difensori del mondo appartengono alla Roja. "Era ora di poter vedere Valles", dichiara De La Fuente elogiando l'ottima forma del portiere biancoverde, a suo dire, segue dai tempi del Las Palmas.

De La Fuente ha anche messo in evidenza le contingenze che lo hanno portato alla convocazione di Valles: "David Raya ha impegni personali in Inghilterra e non sappiamo quando si risolveranno. Per questo abbiamo convocato quattro portieri. Alvaro sta facendo un lavoro fantastico e penso che sia il momento giusto per lui di fare esperienza in Nazionale e unirsi alla squadra. È un giocatore che seguiamo da tempo. È un grande portiere. Se David Raya fosse stato in forma, non lo avremmo convocato. Sta disputando una stagione fantastica".