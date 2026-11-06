Annunciando in conferenza stampa la prima lista dei convocati della sua gestione da ct della Turchia, Sergen Yalçın ha invitato i giornalisti presenti a non creare polemiche inutili prima dell'esordio, rispondendo così alla domanda su Hakan Calhanoglu, di nuovo in gruppo dopo aver saltato gli impegni di settembre e ottobre per infortunio: "Discutere di qualcosa ed esprimere un giudizio sono due cose ben distinte - la puntualizzazione di Yalcin -. Giochiamo prima una partita. Non è corretto dare giudizi su certi aspetti prima ancora che si sia disputato un match. Lasciateci giocare, poi potrete esprimere i vostri giudizi e muovere critiche". 

Sezione: News / Data: Ven 06 novembre 2026 alle 13:50 / Fonte: Fanatik
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.