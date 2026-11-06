Annunciando in conferenza stampa la prima lista dei convocati della sua gestione da ct della Turchia, Sergen Yalçın ha invitato i giornalisti presenti a non creare polemiche inutili prima dell'esordio, rispondendo così alla domanda su Hakan Calhanoglu, di nuovo in gruppo dopo aver saltato gli impegni di settembre e ottobre per infortunio: "Discutere di qualcosa ed esprimere un giudizio sono due cose ben distinte - la puntualizzazione di Yalcin -. Giochiamo prima una partita. Non è corretto dare giudizi su certi aspetti prima ancora che si sia disputato un match. Lasciateci giocare, poi potrete esprimere i vostri giudizi e muovere critiche".