"Non intervistarmi più dopo una sconfitta del Milan". Comincia con una battuta la chiacchierata di Gerry Scotti con Sky Sport, all'indomani del ko dei rossoneri contro il Ferencvaros.

"Tutti noi appassionati di Milan ieri ci siamo seduti sul divano con la faccia felice dopo il derby - ha detto il noto presentatore TV -. Dopo il primo tempo abbiamo fatto una smorfia, all'inzio della ripresa sembrava migliorare e poi... Sembra che i giocatori non abbiano la carica giusta per fare l'Europa League. Con l'Inter avevamo un'adrenalina diversa, ma se i giocatori non hanno voglia di fare questa coppa lo dicano. Ho letto che Amorim è seriamente arrabbiato e turbato". 

Sezione: News / Data: Ven 06 novembre 2026 alle 15:54
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.