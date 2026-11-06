Le scelte di formazione di Cesc Fabregas, tecnico del Como, per la supersfida di domenica contro l'Inter ruotano attorno all'eventuale recupero di Trevoh Chalobah. Secondo Sky Sport, se l'inglese dovesse farcela, i lariani potrebbero mettersi a specchio rispetto ai nerazzurri, schierando tre difensori davanti a Jean Butez. Al contrario, qualore l'inglese non riuscisse a essere della partita, come appare in questo momento, il tecnico catalano dovrebbe riproporre quasi in blocco la squadra titolare che si è vista in Champions, a Lens,, nella storica vittoria per 9-1 sui francesi. L'unico cambio nel 4-2-3-1 potrebbe essere Martin Baturina per Maxence Caqueret. Un'altra opzione prevede ivan Smolcic da braccetto destro con Yan Couto più avanti.

Sezione: L'avversario / Data: Ven 06 novembre 2026 alle 15:40
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.