Come ogni settimana la UEFA inserisce la top undici dei giocatori che hanno performato meglio nella corrispettiva giornata di Champions League. E questa volta è stato inserito Bisseck nella top undici. In porta Sommer, difesa composta da Jorgensen del Lask, Gabriel dell'Arsenal e Bisseck come coppia centrale e Brown del Fenerbahce a sinistra. In mezzo al campo Enzo Fernandez, Ruiz e Veiga. In attacco Batrakov del Galatasaray, poi Botheim e Douvikas.

Sezione: Copertina / Data: Gio 05 novembre 2026 alle 19:47
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione