Come ogni settimana la UEFA inserisce la top undici dei giocatori che hanno performato meglio nella corrispettiva giornata di Champions League. E questa volta è stato inserito Bisseck nella top undici. In porta Sommer, difesa composta da Jorgensen del Lask, Gabriel dell'Arsenal e Bisseck come coppia centrale e Brown del Fenerbahce a sinistra. In mezzo al campo Enzo Fernandez, Ruiz e Veiga. In attacco Batrakov del Galatasaray, poi Botheim e Douvikas.