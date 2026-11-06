Intervistato dal quotidiano Il Giorno, Pierfrancesco Majorino, capogruppo del PD in Regione Lombardia e aspirante candidato sindaco di centrosinistra, torna a esprimere la sua posizione sulla questione San Siro: "Entro la prossima primavera, intanto, saranno chiarite alcune cose, ad esempio ci sarà già stata la sentenza del Consiglio di Stato e avremo visto le valutazioni di impatto ambientale e sulla salute. Se ci fossero le condizioni per rimettere in discussione il progetto, sarebbe la cosa giusta da fare. L’ho già detto mesi fa e non cambio idea. Io in Consiglio comunale mi sarei fatto sentire per cambiare quella delibera. Se, invece, la vicenda di San Siro non sarà modificabile dal punto di vista formale, bisognerà essere attentissimi alle questioni di impatto ambientale per tutelare i residenti del quartiere e sul modo in cui investire le risorse ottenute dal Comune per riqualificare la parte più popolare di San Siro”.