Si torna a parlare dei problemi del Barcellona in difesa sulle pagine di The Athletic. E arriva, puntuale, il riferimento al mancato arrivo in estate di Alessandro Bastoni, fortemente voluto dal direttore sportivo Deco ma che lasciava dubbi nella mente del tecnico Hansi Flick. Il quale, però, lo scorso 30 ottobre ha aperto alla possibilità di un nuovo arrivo: "Siamo aperti ad ingaggiare qualsiasi giocatore che possa migliorarci", ha affermato. Ma perché l'arrivo di Bastoni è poi sfumato? Questa è la visione offerta dal magazine: "Il Barcellona ha scelto di concentrarsi su altri obiettivi. L'idea di ingaggiare un difensore rimaneva, ma all'interno dello staff tecnico c'era la convinzione che fosse necessario portare nuovi attaccanti per rinforzare la difesa della squadra. Avere attaccanti in grado di impegnarsi nel pressing alto, anche in sostituzione di Raphinha quando quest'ultimo non fosse disponibile, era fondamentale. Da qui è nata l'idea di ingaggiare Anthony Gordon".

Serve una cessione, Balde il principale indiziato

Lungo il percorso, si legge ancora, il club ha deciso di offrire ad Andreas Christensen un nuovo contratto fino al 2028, tramite il quale il giocatore ha accettato una riduzione dello stipendio per rimanere, dopo aver collezionato solo 24 presenze nelle due stagioni precedenti. "Un problema più grande, tuttavia, era l'incapacità del Barcellona di vendere giocatori. Erano molto propensi a cedere Koundé, e soprattutto Alejandro Baldé. Che era determinato a rimanere, ma in questa stagione ha giocato solo 124 minuti in cinque partite. Il ventitreenne si è visto preferire in campo i giovani promettenti della Masia Espart e Brian Farinas, entrambi centrocampisti anziché terzini. Il Barcellona resta aperto alla cessione di Balde, anche nella finestra di mercato di gennaio, dato che la prossima estate il suo contratto scadrà nell'ultimo anno. Non ci sono segnali di trattative per un rinnovo. Le finanze del Barcellona implicano che, affinché il club possa prendere in considerazione un acquisto importante quest'inverno, sia necessaria una cessione di un giocatore di rilievo, il che rende la partenza di Balde ancora più auspicabile".