Si torna a parlare dei problemi del Barcellona in difesa sulle pagine di The Athletic. E arriva, puntuale, il riferimento al mancato arrivo in estate di Alessandro Bastoni, fortemente voluto dal direttore sportivo Deco ma che lasciava dubbi nella mente del tecnico Hansi Flick. Il quale, però, lo scorso 30 ottobre ha aperto alla possibilità di un nuovo arrivo: "Siamo aperti ad ingaggiare qualsiasi giocatore che possa migliorarci", ha affermato. Ma perché l'arrivo di Bastoni è poi sfumato? Questa è la visione offerta dal magazine: "Il Barcellona ha scelto di concentrarsi su altri obiettivi. L'idea di ingaggiare un difensore rimaneva, ma all'interno dello staff tecnico c'era la convinzione che fosse necessario portare nuovi attaccanti per rinforzare la difesa della squadra. Avere attaccanti in grado di impegnarsi nel pressing alto, anche in sostituzione di Raphinha quando quest'ultimo non fosse disponibile, era fondamentale. Da qui è nata l'idea di ingaggiare Anthony Gordon".
Serve una cessione, Balde il principale indiziato
Lungo il percorso, si legge ancora, il club ha deciso di offrire ad Andreas Christensen un nuovo contratto fino al 2028, tramite il quale il giocatore ha accettato una riduzione dello stipendio per rimanere, dopo aver collezionato solo 24 presenze nelle due stagioni precedenti. "Un problema più grande, tuttavia, era l'incapacità del Barcellona di vendere giocatori. Erano molto propensi a cedere Koundé, e soprattutto Alejandro Baldé. Che era determinato a rimanere, ma in questa stagione ha giocato solo 124 minuti in cinque partite. Il ventitreenne si è visto preferire in campo i giovani promettenti della Masia Espart e Brian Farinas, entrambi centrocampisti anziché terzini. Il Barcellona resta aperto alla cessione di Balde, anche nella finestra di mercato di gennaio, dato che la prossima estate il suo contratto scadrà nell'ultimo anno. Non ci sono segnali di trattative per un rinnovo. Le finanze del Barcellona implicano che, affinché il club possa prendere in considerazione un acquisto importante quest'inverno, sia necessaria una cessione di un giocatore di rilievo, il che rende la partenza di Balde ancora più auspicabile".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 22:22 Cannavaro: "Con Sucic e Baturina, Inter e Como hanno fatto due colpi"
- 22:08 The Athletic sull'affare mancato Bastoni-Barça: "I catalani preferirono..."
- 21:53 Braglia: "Fabregas vuole rifarsi contro i nerazzurri"
- 21:39 Orlando: "L'Inter non può sbagliare approccio contro il Como"
- 21:25 Boeri boccia La Russa e Calabresi: "Due stadi a San Siro? Non ha senso"
- 21:10 Nicola: "Pochi gol? Ne abbiamo fatti 3, ma 2 li hanno annullati"
- 20:55 Gabigol ricorda: "Volevo l'Europa. Dall'Inter un'offerta irrinunciabile"
- 20:41 Inter-Como, occhio a Calhanoglu e Carlos Augusto: sanno come fare male ai lariani
- 20:26 Inter-Como, nerazzurri favoriti in lavagna. Duello tra Thuram e Douvikas
- 19:58 Pizzi: "Inter-Como sarà bellissima, mi aspetto nerazzurri d'assalto"
- 19:44 Show Your Heart, Petar Sucic candidato per l'edizione 2026
- 19:30 Zidane accoglie Thuram: "Questa è un'opportunità per valutarlo"
- 19:14 Serie A, Varela del Monza vince il Rising Star Of the Month di ottobre
- 19:00 Rivivi la diretta! Verso INTER-COMO, le ULTIME da APPIANO, la PROBABILE e la sfida CHIVU-FABREGAS
- 18:55 Tosto sr. al figlio Lorenzo: "Se segna alla Salernitana lo caccio di casa"
- 18:40 Calabresi: "San Siro, se sarò sindaco parlerò con Inter e Milan"
- 18:26 Francia, Thuram torna tra i convocati di Zidane. Confermato Diouf
- 18:13 Palestra e la firma col Chelsea: "La prima emozione? Solo felicità"
- 17:59 Polonia, Zielinski convocato per gli impegni di UNL con Romania e Svezia
- 17:45 Inter-Como, sono 30 i precedenti: il bilancio è nerazzurro. Filotto di 11 vittorie consecutive
- 17:30 Spagna, Martinez a casa e convocato Valles. De La Fuente: "Era ora"
- 17:16 L'informazione di FcInterNews.it sempre con te: scarica la nostra app
- 17:02 Salernitana, sono 22 i giocatori convocati da Di Bari
- 16:48 Generali Stadium appare una denominazione subdolamente 'bellicista'
- 16:35 Genoa, De Rossi: "Milan tra le prime tre rose in Serie A. E il derby ha lasciato cose positive"
- 16:21 Feyenoord, van Bronckhorst: "Difesa e scelta sul pressing: possiamo imparare dall'Inter"
- 16:07 Inter Women, domani c'è il derby. Santi: "Gara speciale, vogliamo vincere"
- 15:54 Gerry Scotti: "Milan, in EL manca la carica giusta. Con l'Inter un'adrenalina diversa"
- 15:40 Qui Como - Fabregas prova a recuperare Chalobah. Formazione: 3 opzioni
- 15:25 Mondiale U17, l'Italia si prepara alla missione in Qatar: tra i 21 convocati due giocatori dell'Inter
- 15:12 Francia, due posti liberi in attacco: Thuram tra le opzioni di Zidane
- 14:58 Buone notizie da Appiano: Stones e Jones disponibili. Due assenze per Chivu
- 14:45 ll PRIMO INTER CLUB di BIAPRI, 46 anni di PASSIONE NERAZZURRA: alla scoperta dell'IC TORRE DEL GRECO
- 14:31 Feyenoord-Inter, Spence convince tutti. Carlos vola in vetta
- 14:18 TyC Sports - Icardi vuole tornare in Italia: dopo il "no dell'Inter" in pole c'è la Juventus
- 14:04 Ludi: "Como a San Siro con umiltà e consapevolezza. Sarà tostissima"
- 13:50 Turchia, il ct Yalçın: "Calhanoglu? Lasciateci giocare, poi potrete criticarci"
- 13:35 Marazzina: "Scudetto, non vedo avversari per l'Inter. Il derby è una situazione strana"
- 13:21 Turchia, prima chiamata per il neo ct Yalçın: riecco Calhanoglu
- 13:07 Inter, Lo Schiavo nuovo Director of Football Development: "Grato per la fiducia"
- 12:53 Serie A, Gennaro Gattuso vince il Coach of The Month di ottobre
- 12:38 Inter-Como, San Siro verso il sold out: tutte le informazioni per i tifosi
- 12:24 Hutchinson: "Non siamo stati umili. Contro l'Inter si percepiva energia"
- 12:11 Martinez resta a casa: non è tra i convocati della Spagna per gli impegni di novembre
- 12:00 videoINTER rinata, sprofondo MILAN: l'EUROPA cambia di nuovo tutti i GIUDIZI
- 11:54 Inghilterra, Tuchel riaccoglie Spence: "Sembra in forma, merita di tornare"
- 11:41 Un weekend ricco di impegni per le giovanili dell'Inter
- 11:28 Inghilterra, Djed Spence torna tra i convocati di Tuchel
- 11:14 In Spagna - L'Inter sta valutando il ritorno di Agoumé
- 11:00 Il Mattino - Salernitana, occhio ai giovani dell'Inter U23
- 10:47 Bergomi: "Spence ha più margine di crescita tra i tre inglesi. Ecco le differenze con Dumfries"
- 10:34 Sport - Dimarco, l'opzione di rinnovo complica i piani del Barcellona
- 10:20 Fabregas: "Andiamo a Milano per giocare con le nostre idee"
- 10:06 Corsera - Cessione da Elliot a RedBird, il Milan ha rischiato il sequestro
- 09:52 CdS - Thuram vicino alla nona di fila da titolare. E anche quando è a secco...
- 09:38 CdS - Inter-Como, garanzia di spettacolo: cosa dicono statistiche e precedenti recenti
- 09:24 TS - Inter, l'indispensabile è Carlos Augusto: con il Como resta fuori un "senatore"
- 09:10 TS - Thuram verso il ritorno tra i convocati della Francia. E sullo sfondo c'è il rinnovo
- 08:56 Cauet: "A Rotterdam la migliore Inter della stagione. Ma il Como verrà a Milano per vincere"
- 08:42 GdS - Inter, ecco cosa farà Lo Schiavo: fianco a fianco con Baccin
- 08:28 GdS - Inter-Como, ecco come cambieranno i nerazzurri col ritorno di Bastoni
- 08:14 Fabregas: "Archiviare Lens e pensare all'Inter: a Milano per mostrare la nostra identità"
- 08:00 GdS - Precedenti e l'amuleto Thuram: così l'Inter si prepara per il Como
- 01:00 17 gol nelle prime 5 casalinghe in A: l'obiettivo dell'Inter ora è...
- 00:00 Così si reagisce. E domenica c’è un crocevia indicativo per molteplici ragioni
- 23:48 I ibri di #ioleggoperché protagonisti in Serie C, Marani: "Iniziativa lodevole"
- 23:33 Napoli, Marin: "Con la Lazio sarà una finale, dobbiamo rialzarci"
- 23:19 Como on fire in Champions, ma non solo: l'inizio in A è da record
- 23:04 Juventus ok col brivido, Koopmeiners e Kolo Muani stendono l'AZ Alkmaar
- 22:51 "Fonti preferite" di Google: aggiungi subito FcInterNews