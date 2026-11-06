Prima dell'inizio con la sfida contro l'Udinese, il tecnico del Venezia Davide Nicola ha parlato ai microfoni di Sky Sport ironizzando sul fatto che la sua squadra sin qui ha realizzato pochi gol: "Pochi gol modo di dire, ne avremmo fatti anche 3 ma 2 sono stati annullati. Dobbiamo forse capire di partire a tempo quando è ora". Più che palese il riferimento ai due gol annullati nel corso della gara contro l'Inter persa poi a causa di due autoreti.