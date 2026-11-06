Petar Sucic, centrocampista dell'Inter, è uno dei cinque giocatori candidati al premio "Show Your Heart", un concorso organizzato dall'operatore croato di betting PSK in collaborazione con il sito croato Tportal. La nomination nasce da quanto mostrato da Sucic durante la partita degli ultimi Mondiali contro il Ghana, quando ha segnato al 31esimo minuto portando la Croazia in vantaggio e lui è stato nominato uomo partita, ma il gol aveva anche un significato personale per lui: lo ha dedicato alla moglie incinta e al bambino che stavano aspettando.

Il sito della Federcalcio croata sottolinea: "C'era qualcosa in quella dedizione che non si può misurare con i gol: la sensazione che il momento sportivo più bello diventi ancora più importante quando lo si può condividere con le persone che si amano. Con la propria famiglia, e la Nazionale croata è sempre stata proprio questo: una famiglia. Per noi tifosi, quel momento è rimasto impresso nella memoria anche per l'emozione che lo ha accompagnato. Mentre noi festeggiavamo un gol importante per la Croazia, Sučić pensava alla sua famiglia". Sarà possibile votare fino al 12 novembre cliccando su questo link.