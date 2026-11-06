Sembrava imminente il rientro di Valentin Carboni. Al contrario, sembra sempre più probabile che il classe 2005 debba rimanare fermo ai box ancora per qualche tempo. Come riportato dal portale Racing de Alma, il trequartista argentino di proprietà dell'Inter ma in prestito al Racing Avellaneda sta ancora subendo i postumi del grave infortunio al ginocchio patito lo scorso febbraio. Il mese di novembre sembrava poter restituire all'ex Monza la possibilità di rientrare in campo, ma lo staff medico della compagine argentina non sembrerebbe intenzionata a rilasciare il proprio via libera. Sempre secondo il portale, il rientro in campo del figlio d'arte dovrebbe avvenire direttamente nel 2027, ovvero all'inizio della prossima stagione del campionato albiceleste

Sezione: Focus / Data: Ven 06 novembre 2026 alle 22:37
Autore: Carlo Alberto Gamba
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