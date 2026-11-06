L'Inter ha accolto ufficialmente ieri Simone Lo Schiavo in dirigenza. Sarà il Director of Football Development. Come riporta La Gazzetta dello Sport, "il nuovo dirigente arrivato da Palermo lavorerà a diretto riporto di Dario Baccin, il direttore sportivo al lavoro ormai da inizio settembre".

Lo Schiavo "avrà la piena delega sull'Under 23, ma coordinerà anche tutto il reparto scout. Viaggerà molto in prima persona, vedrà giocatori e partite in giro per il mondo". Come ultima esperienza, "dal 2024 ha lavorato nell'area scouting del Palermo, nell'ecosistema del City Group: l'idea è portare quel metodo moderno e internazionale anche in questa Inter dal pensiero americano".