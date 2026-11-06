Arrivano buone notizie per Cristian Chivu in vista della sfida contro il Como, in programma domenica alle 18 a San Siro. A due giorni dall'ultimo impegno prima della sosta per le Nazionali, ci sono altri segnali positivi dall'allenamento dell'Inter di oggi ad Appiano Gentile.

Come riportato da Sky Sport, Curtis Jones e John Stones hanno infatti svolto l'intera seduta in gruppo con i compagni e tornato così a disposizione del tecnico nerazzurro per la gara contro la formazione allenata da Cesc Fabregas. Due recuperi importanti che ampliano le alternative a disposizione di Chivu in vista del match.

Restano invece confermate le due assenze: Lautaro Martinez e Luis Henrique non saranno convocati per la sfida contro il Como. Entrambi torneranno a disposizione dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali.

Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 06 novembre 2026 alle 14:58
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
vedi letture
Raffaele Caruso
autore
Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.