Il mondo del calcio non si ferma mai, e soprattutto con l'avvicinarsi della finestra di mercato, i grandi club iniziano a muoversi per pianificare i loro progetti sportivi. Rinnovi contrattuali per i giocatori chiave, trattative per finalizzare i nuovi acquisti e mosse volte a blindare i propri fuoriclasse diventano i temi principali delle notizie calcistiche. In questo contesto, emerge il nome di Federico Dimarco. Il futuro di Dimarco sembra sempre più legato all'Inter. Il club milanese ha esercitato l'opzione prevista nel contratto del nazionale italiano per prolungare la sua permanenza fino a giugno 2028, una mossa che rappresenta un passo significativo per assicurarsi la sua continuità e complica considerevolmente qualsiasi possibile partenza, visto che adesso inizieranno i colloqui per un accordo di durata ancora maggiore. A tal fine sono previsti ulteriori incontri tra il club nerazzurro e i rappresentanti dell'MVP della scorsa stagione.

Nei pensieri catalani

La decisione dell'Inter, sottolinea Sport, è particolarmente rilevante per il Barcellona, ​​che negli ultimi mesi era stato accostato al futuro del terzino italiano. Deco aveva seguito da vicino la situazione contrattuale di Dimarco. La scorsa estate si era addirittura ipotizzato uno scambio che avrebbe coinvolto l'italiano e Alejandro Balde, con l'Inter che avrebbe ricevuto un indennizzo economico. Con questa mossa, la partenza del laterale sembra praticamente impossibile. L'Inter non solo si è assicurata la sua permanenza fino a giugno 2028, ma sta già lavorando per prolungare ulteriormente il suo contratto, chiara dimostrazione del suo impegno nei confronti del terzino cresciuto nelle giovanili nerazzurre. Tutto lascia quindi intendere che il giocatore rimarrà un elemento importante del progetto per molti anni a venire.