Hakan Calhanoglu tornerà a difendere i colori della sua nazionale dopo aver saltato gli impegni di settembre e ottobre a causa di un risentimento muscolare all'adduttore della coscia destra accusato prima di Inter-Udinese. Nel frattempo, la selezione turca ha cambiato il ct scegliendo Sergen Yalçın al posto Vincenzo Montella. Yalcin che, ovviamente, ha incluso il centrocampista nerazzurro tra i convocati per le sfide di Nations League contro Francia e Belgio, in programma rispettivamente il 12 e 15 novembre.