Hakan Calhanoglu tornerà a difendere i colori della sua nazionale dopo aver saltato gli impegni di settembre e ottobre a causa di un risentimento muscolare all'adduttore della coscia destra accusato prima di Inter-Udinese. Nel frattempo, la selezione turca ha cambiato il ct scegliendo Sergen Yalçın al posto Vincenzo Montella. Yalcin che, ovviamente, ha incluso il centrocampista nerazzurro tra i convocati per le sfide di Nations League contro Francia e Belgio, in programma rispettivamente il 12 e 15 novembre. 

Sezione: News / Data: Ven 06 novembre 2026 alle 13:21
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.