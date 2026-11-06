Inter-Como, numeri alla mano, sembra una garanzia di spettacolo. Lo dicono sia le statistiche relative a quanto stanno facendo le due squadre nella stagione in corso, sia i precedenti più recenti tra le due formazioni.

"L’Inter “impallina” gli avversari soprattutto in Serie A. Mentre il Como “straripa” in particolare in Europa, palcoscenico su cui, da questo punto di vista, fa meglio soltanto il Paris Saint Germain - si legge sul Corriere dello Sport - Intendiamoci, tra le squadre italiane, nerazzurri e lariani non sono il top, con i rispettivi bottini di 34 e 37 reti. La Roma, infatti, la spunta comunque di una lunghezza, con 38. Tuttavia, i precedenti tra le squadre di Chivu e Fabregas sono una garanzia. Nei 6 incroci delle ultime due stagioni, infatti, il “raccolto” complessivo è stato di 20 gol, vale a dire 3,33 a partita. Ma il meglio si è visto soprattutto nelle ultime due sfide. Quella di ritorno in campionato, è finita addirittura con un 4-3 per l’Inter. Il secondo match di semifinale di Coppa Italia invece con un 3-2".