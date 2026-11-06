Sono Inter-Como e Napoli-Lazio i due big match dell'undicesima giornata di Serie A, che metteranno alla prova la tenuta dei biancocelesti capolisti e la capacità di reazione dei campioni d'Italia dopo la sconfitta nel derby della scorsa giornata. Gli uomini di Cesc Fabregas arrivano dallo storico 1-9 in casa del Lens, in Champions League, ma non vincono a San Siro dal 1950 e hanno perso tutte le 14 sfide successive, in campionato, in casa dei nerazzurri. Numeri che spingono gli analisti di Snai a considerare favorita la squadra di Christian Chivu (1,85) con il pareggio a 4,00 e il colpo esterno dei lombardi a 3,60 volte la posta.

Nelle quote goal si prospetta un duello interessantissimo fra Marcus Thuram e Anastasios Douvikas, entrambi a caccia della sesta marcatura. Il francese è in “pole” a 2,25, ma il greco insegue a 3,00 dopo la tripletta europea di mercoledì sera. In evidenza anche Pio Esposito (2,40) e Nico Paz (3,00) entrambi a segno nel turno di Champions.