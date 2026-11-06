Pepo Martinez rimarrà ad allenarsi ad Appiano Gentile durante la sosta di novembre. Luis de La Fuente, infatti, non lo ha inserito tra i convocati della Spagna per i prossimi impegni in Nations League contro Repubblica Ceca e Inghilterra preferendogli Unai Simon, David Raya, Joan Garcia e Alvaro Valles. Il portiere interista, per la cronaca, era stato selezionato dal ct dei campioni del mondo per i match di settembre e ottobre, ma non aveva giocato neanche un minuto. 

"Ho vissuto due settimane incredibili con addosso i colori della nazionale. La squadra ha fatto un lavoro eccezionale, ottenendo un percorso netto di vittorie in Nations League. Per me è stato un sogno diventato realtà", aveva scritto il portiere dell'Inter su Instagram. 

Sezione: News / Data: Ven 06 novembre 2026 alle 12:11
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.