Pepo Martinez rimarrà ad allenarsi ad Appiano Gentile durante la sosta di novembre. Luis de La Fuente, infatti, non lo ha inserito tra i convocati della Spagna per i prossimi impegni in Nations League contro Repubblica Ceca e Inghilterra preferendogli Unai Simon, David Raya, Joan Garcia e Alvaro Valles. Il portiere interista, per la cronaca, era stato selezionato dal ct dei campioni del mondo per i match di settembre e ottobre, ma non aveva giocato neanche un minuto.

"Ho vissuto due settimane incredibili con addosso i colori della nazionale. La squadra ha fatto un lavoro eccezionale, ottenendo un percorso netto di vittorie in Nations League. Per me è stato un sogno diventato realtà", aveva scritto il portiere dell'Inter su Instagram.