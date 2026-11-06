Domani a Sesto San Giovanni andrà in scena una gara particolare per Lorenzo Tosto, difensore dell'Inter Under 23. Di fronte ci sarà infatti la Salernitana che è stata una delle tante squadre dove ha militato in carriera il papà Vittorio, che coi granata ha ottenuto due promozioni prima in B poi in A con Delio Rossi allenatore. Vittorio che, intervistato da Lira TV, ha rivelato di aver lanciato un 'monito' a suo figlio: "Ho detto a mio figlio Lorenzo che nel caso in cui dovesse giocare non deve avanzare sui calci d’angolo, lui è un difensore centrale. Non deve permettersi di proporsi in avanti con la Salernitana. L’alchimia del calcio è talmente strana, non vorrei che un Tosto segnasse contro la Salernitana, altrimenti lo caccio via di casa”.

Tosto senior racconta anche il momento del passaggio in nerazzurro del figlio: "Si è trasferito dall'Empoli, ha avuto quest'opportunità visti gli ottimi rapporti tra l'Inter e l'Empoli. Se l'è sentita di fare questa esperienza ed è andata in porto".