Domenica sera, a San Siro, ci sarà una sfida nella sfida tutta croata tra Petar Sucic e Martin Baturina. Un confronto diretto che Fabio Cannavaro, uno che conosce bene i due giocatori per averli allenati alla Dinamo Zagabria, presenta nel corso dell'ultima puntata di 'Sky Calcio Unplugged': "Vedere Baturina e Sucic è facile, erano già due giocatori forti, di personalità. La Dinamo ha un grande settore giovanile, io ho avuto la sfortuna di capitare in un periodo dove il diretttore sportivo che mi aveva portato lì fu mandato via dopo un mese e mezzo e il giocattolo si ruppe un po'. Ma si vedeva come fossero due giocatori diversi, quando giocammo col Milan in Champions League e vincemmo fecero una partita straordinaria. Li avevo consigliati a qualche altra squadra ma già costavano sicuramente tanto perché erano giocatori di valore. Però Inter e Como hanno fatto due grandi acquisti".