Carlos Augusto, l'indispensabile. Così lo battezza oggi Tuttosport nell'articolo in cui si fa il punto sulla possibile formazione dei nerazzurri in vista della partita contro il Como di domenica, nella quale il brasiliano dovrebbe essere confermato dal 1'

"Stones e Jones avranno due allenamenti in gruppo per meritarsi la convocazione per il prossimo match di Serie A. Capitolo formazione: nell’undici titolare dovrebbe essere nuovamente confermato Carlos Augusto, probabilmente il giocatore più in forma di tutta la rosa nerazzurra. Con Carlos titolare, anche se da braccetto, nelle ultime uscite – statistiche alla mano – l’Inter subisce meno gol, lo dimostrano i clean sheet contro Parma, Venezia, Shakhtar Donetsk e Feyenoord. Normale gli sia concessa continuità in campo, in attesa che il suo agente e il club di Viale della Liberazione trovino la quadra – magari entro la fine del 2026 – per il rinnovo".

Considerato il rientro di Bastoni dopo la squalifica in Olanda, a finire in panchina dovrebbe quindi essere Dimarco.