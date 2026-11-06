Djed Spence torna tra i convocati della nazionale inglese. Thomas Tuchel, ct del Tre Leoni, lo ha selezionato per i due impegni in Nations League contro Croazia e Spagna, in programma rispettivamente il 12 e 15 novembre. L'interista, dunque, torna a difendere i colori della propria selezione a quattro mesi dal Mondiale dopo che nella scorsa finestra internazionale era rimasto a Milano a causa di una condizione non ottimale. "Anche Djed Spence, che ha fatto una Coppa del Mondo fantastica, purtroppo non è qui", aveva detto il tecnico tedesco parlando dell'assenza dell'ex Tottenham.

For the final time in 2026… Your #ThreeLions squad for November camp! 󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 — England (@England) November 6, 2026