Djed Spence torna tra i convocati della nazionale inglese. Thomas Tuchel, ct del Tre Leoni, lo ha selezionato per i due impegni in Nations League contro Croazia e Spagna, in programma rispettivamente il 12 e 15 novembre. L'interista, dunque, torna a difendere i colori della propria selezione a quattro mesi dal Mondiale dopo che nella scorsa finestra internazionale era rimasto a Milano a causa di una condizione non ottimale. "Anche Djed Spence, che ha fatto una Coppa del Mondo fantastica, purtroppo non è qui", aveva detto il tecnico tedesco parlando dell'assenza dell'ex Tottenham. 

Sezione: Focus / Data: Ven 06 novembre 2026 alle 11:28
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.