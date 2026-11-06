La grande prestazione contro il Feyenoord di Djed Spence vale all'inglese il primo posto nell'ultimo sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro. I lettori di FcInterNews.it hanno poi premiato le prestazioni di Carlos Augusto, secondo e Piotr Zielinski, terzo. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

J. Martinez 0.79%
Bisseck 7.17%
Akanji 0.44%
Carlos Augusto 21.24%
Spence 45.63%
Barella 3.85%
Calhanoglu 0.26%
Zielinski 14.86%
Dimarco 0.96%
Thuram 0.26%
Esposito 2.97%
Bonny 0.17%
Mkhitaryan 0.87%
Stankovic 0.35%
Sucic 0.09%
Pavard 0.09%


CLASSIFICA GENERALE DOPO 14 PARTITE:

CARLOS AUGUSTO 19 PT.
LAUTARO 16 PT.
DIOUF 15 PT.
BARELLA 13 PT.
SPENCE E THURAM 10 PT.
PROVEDEL, ESPOSITO E SUCIC 5 PT.
BONNY E BISSECK 4 PT.
BASTONI E CALHANOGLU 3 PT.
ZIELINSKI E J. MARTINEZ 2 PT.
MKHITARYAN 1 PT.

Sezione: Il Pallone d'Oro Nerazzurro / Data: Ven 06 novembre 2026 alle 14:31
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.