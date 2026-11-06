La grande prestazione contro il Feyenoord di Djed Spence vale all'inglese il primo posto nell'ultimo sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro. I lettori di FcInterNews.it hanno poi premiato le prestazioni di Carlos Augusto, secondo e Piotr Zielinski, terzo. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

J. Martinez 0.79%

Bisseck 7.17%

Akanji 0.44%

Carlos Augusto 21.24%

Spence 45.63%

Barella 3.85%

Calhanoglu 0.26%

Zielinski 14.86%

Dimarco 0.96%

Thuram 0.26%

Esposito 2.97%

Bonny 0.17%

Mkhitaryan 0.87%

Stankovic 0.35%

Sucic 0.09%

Pavard 0.09%



CLASSIFICA GENERALE DOPO 14 PARTITE:

CARLOS AUGUSTO 19 PT.

LAUTARO 16 PT.

DIOUF 15 PT.

BARELLA 13 PT.

SPENCE E THURAM 10 PT.

PROVEDEL, ESPOSITO E SUCIC 5 PT.

BONNY E BISSECK 4 PT.

BASTONI E CALHANOGLU 3 PT.

ZIELINSKI E J. MARTINEZ 2 PT.

MKHITARYAN 1 PT.