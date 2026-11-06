Calhanoglu e Carlos Augusto hanno lasciato il segno nelle recenti sfide contro il Como. In vista del prossimo confronto tra le due squadre, i numeri confermano il feeling particolare di entrambi con i lariani.

Il centrocampista turco, in particolare, è stato coinvolto in una rete in ciascuna delle ultime quattro sfide di Serie A contro il Como, con un bilancio di un gol e tre assist. A questo dato si aggiunge la doppietta decisiva realizzata nell'ultima semifinale di Coppa Italia, terminata 3-2 in favore dell'Inter. Una striscia che rappresenta già il suo record personale di partecipazioni al gol contro una singola avversaria in Serie A.

Anche Carlos Augusto ha un rapporto positivo con i lariani. Il Como è infatti una delle sole due squadre contro cui il brasiliano ha realizzato almeno due gol nel massimo campionato, insieme allo Spezia, contro cui ha trovato la rete in altrettante occasioni. L'esterno nerazzurro ha già messo a segno due gol in questa stagione di Serie A, contro Udinese e Bologna. Considerando anche le reti realizzate in Champions League, il suo bottino stagionale sale a quattro marcature. Due pedine importanti, dunque, che potrebbero rivelarsi ancora una volta decisive nella sfida contro il Como.