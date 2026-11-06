Due partite, contro Romania e Svezia, per provare ad invertire in extremis la rotta nel girone di Nations League e provare a conquistare il secondo posto che varrebbe i playoff promozione in Divisione A. Jan Urban, commissario tecnico della Polonia, ha annunciato la lista dei giocatori convocati per il prossimo giro di impegni di metà novembre della sua selezione. Tra i portieri, spicca la continua assenza di Łukasz Skorupski, non convocato malgrado le assenze di Marcin Bułka e Kamil Grabara infortunati. A centrocampo, invece, immancabile Piotr Zielinski.
Ecco la rosa della Nazionale polacca per le partite di Nations League di novembre:
Portieri: Sławomir Abramowicz (Jagiellonia Białystok), Bartłomiej Drągowski (Widzew Łódź), Mateusz Kochalski (Wieczysta Kraków)
Difensori: Jan Bednarek (FC Porto), Jakub Kiwior (FC Porto), Tymoteusz Puchacz (Sabah FK), Matty Cash (Aston Villa), Kacper Potulski (1. FSV Mainz 05), Tomasz Kędziora (Dynamo Kyiv), Przemysław Frankowski (Stade Rennais), Kamil Piątkowski (Legia Varsavia), Oskar Kubiak (Slavia Praga)
Centrocampisti: Sebastian Szymański (Rennes), Kacper Urbański (Górnik Zabrze), Nicola Zalewski (Atalanta), Piotr Zieliński (Inter), Michał Skóraś (RC Lens), Wiktor Nowak (Slavia Praga), Bartosz Mazurek (RB Salisburgo), Łukasz Poręba (SV 07 Elversberg), Marcel Reguła (Zagłębie Lubin)
Attaccanti: Robert Lewandowski (Chicago Fire), Mateusz Żukowski (Magdeburgo), Karol Świderski (Widzew Łódź), Adrian Benedyczak (Kasimpasa)
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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