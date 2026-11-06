Nel corso di un recente intervento radiofonico durante il programma "Maracanà" su TMW Radio, l'ex calciatore Massimo Orlando ha messo in guardia l'Inter in vista del big match contro il Como: "I nerazzurri non possono sbagliare approccio come con il Milan e in altre partite. La vittoria contro il Feyenoord dà morale. Mi aspetto una squadra più attenta, soprattutto all'inizio. Il club comasco è in un momento di grande euforia e qualità di gioco, e ha anche una fase difensiva importante. Se l'Inter non cambia testa rischia; se invece gioca come mercoledì allora rimane favorita, ma deve avere un altro tipo di approccio".