Prepariamoci insieme a Inter-Como, match in programma domenica pomeriggio a San Siro e valido per la 10a giornata di Serie A. Le ultime da Appiano e di formazione, le sensazioni in vista della partita e il focus tattico.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 06 novembre 2026 alle 19:00
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.