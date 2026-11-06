Nel corso di un recente intervento radiofonico durante il programma "Maracanà" su TMW Radio, l'ex portiere Stefano Braglia ha espresso un giudizio a sorpresa sul big match di Serie A tra Inter e Como: "Mi aspetto una gara non bella perché i comaschi giocheranno molto accorti e Fabregas imposterà un piano gara molto tattico. Sono due squadre che al momento sono le migliori dal punto di vista qualitativo. Lo scorso anno appena il Como si è aperto un po' ha preso 4 gol dai nerazzurri. Ho sentito il tecnico spagnolo e quelle due partite con l'Inter lo scorso anno gli sono andate di traverso".