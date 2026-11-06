Fausto Pizzi è pronto a godersi una sfida spettacolare domenica tra Inter e Como. Intervistato da TMW Radio, l'ex nerazzurro ha presentato così il big match di San Siro: "Bellissima partita, ci sono i presupposti perché ci sia spettacolo viste le ultime prestazioni. L'Inter dopo aver dato una risposta in Champions, deve ridarla in campionato. Il Como risponderà della super-vittoria in coppa. Forse l'Inter sotto il piano del palleggio e del gioco trova sempre qualcosa, credo che il Como ci arrivi però con qualcosa in più, vista la vittoria in Champions. È in un buonissimo momento, ti dà un entusiasmo che ti può trascinare per poter fare altre imprese".
Che Inter si aspetta?
"D'assalto, perchè c'è il derby da mettere alle spalle. Sull'approccio saranno furenti, perché se consenti al Como di palleggiare è un modo di difenderti che ti porta via energie. Devi pensare di andare avanti e gestirla poi diversamente. Deve essere un approccio diverso. Il Como come Milan e Roma può farti un paio di gol in poco tempo e dopo recuperare è dura. Se giochi nella metà campo del Como, l'Inter anche con le palle inattive può farti male".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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