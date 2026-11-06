Inter-Como, gara in programma domenica sera, a San Siro, con fischio d'inizio alle 18, viaggia viaggia spedita verso il sold out. Gli ultimi biglietti - si legge sul sito del club nerazzurro - sono disponibili su inter.it/tickets grazie alla rivendita dedicata agli Abbonati FULL. Inoltre, si ricorda che sarà in vigore la Determinazione dell’ONMS 40/2026, per la quale i residenti in provincia di Como avranno la possibilità di acquistare solo i biglietti del settore ospiti.

Il pre-partita sarà ancora una volta ricco di intrattenimento e momenti imperdibili con l’Inter Live Show presentato da Daniele Battaglia e Mirko Mengozzi. Lo show accompagnerà i tifosi dall’apertura dei cancelli fino al fischio d’inizio: sul palco si alterneranno giochi, musica con il DJ e tante attività pensate per coinvolgere il pubblico per rendere unica l’attesa verso Inter-Como. Sarà inoltre attivo il live entertainment su maxischermo tramite QR code: una nuova possibilità per coinvolgere maggiormente i tifosi, rendendoli parte attiva dello spettacolo di San Siro. Il pubblico potrà scattarsi fotografie da trasmettere al maxischermo, essere coinvolto con divertenti fan cam, scegliere le tracce musicali preferite per caricare la squadra e partecipare a speciali quiz.

Come di consueto, si terrà anche il concorso dedicato ai tifosi nerazzurri, con in palio le maglie gara dell’Inter. Partecipare è semplice e gratuito: sarà possibile farlo entro un’ora dal calcio d’inizio, con la premiazione che avverrà direttamente sul palco a bordocampo, regalando ai vincitori un’esperienza ancora più speciale nel cuore del Meazza.

Tra le tante attività previste nel pre partita di Inter-Como, i tifosi potranno iniziare a vivere le emozioni della gara attraverso lo speciale Light Show powered by Enel, match sponsor della sfida di San Siro. Uno spettacolo imperdibile, che permetterà al pubblico nerazzurro di entrare fin da subito nel clima partita partecipando in prima persona: i tifosi sono chiamati a diventare protagonisti, prendendo parte attraverso le torce dei propri smartphone allo speciale Light Show powered by Enel. Per farlo basterà inquadrare i QR code che saranno trasmessi sui maxischermi dello stadio: tutti i tifosi interessati potranno anche partecipare cliccando su questo link.

INTER STORE E PUNTI VENDITA

In occasione di Inter-Como saranno attivi diversi punti vendita ufficiali nerazzurri nei pressi dello stadio, per permettere a tutti i tifosi di acquistare i prodotti Inter e prepararsi al meglio al matchday. Dall’abbigliamento ufficiale ai gadget dedicati, gli Inter Store offriranno un’esperienza completa per vivere l’atmosfera di San Siro già prima del fischio d’inizio.

L’Inter Store San Siro aprirà alle ore 16:00 all'apertura dei cancelli: discorso diverso per i punti vendita all'esterno dello stadio. I punti vendita Game Day Nord, davanti alla biglietteria Nord e Game Day Sud davanti al Gate 13 saranno aperti a partire dalle ore 13:00.

IMPORTANTI INFORMAZIONI PER L'ACCESSO A SAN SIRO

L'apertura dei cancelli per Inter-Como è in programma alle ore 16:00. Considerato il grande afflusso previsto si raccomanda a tutti i tifosi di presentarsi allo stadio a ridosso dell'orario di apertura dei cancelli.

Si ricorda a tutti i tifosi che è severamente vietato fumare all'interno dell'impianto. Inoltre è vietato introdurre i seguenti oggetti nello stadio: stampelle, ombrelli grandi, accendini, laser, fumogeni, bandiere o vessilli non precedentemente autorizzati, caschi, passeggini, trolley, apparecchi fotografici professionali, aste per selfie e computer portatili. In caso di pioggia sarà consentito l'ingresso solo agli ombrelli portatili e senza punta. In caso di mancato rispetto del regolamento, verrà applicato il codice di condotta.

LA NUOVA NUMERAZIONE DEGLI INGRESSI

La numerazione degli ingressi dello stadio è stata modificata: non sono più presenti gli ingressi dal 7 al 10. Sul lato ovest della cancellata, in corrispondenza dei settori rossi, non sono più previsti ingressi: queste aree saranno utilizzate esclusivamente come uscite di emergenza e potranno essere aperte durante il deflusso al termine della partita.

Le persone con disabilità potranno accedere allo stadio attraverso la PC4, situata a fianco dell'ingresso 11.

INGRESSI CONSIGLIATI E OBBLIGATORI

Sul proprio titolo di accesso ogni spettatore troverà indicato l’ingresso consigliato per accedere allo stadio. Nella maggior parte dei casi si tratta di un’indicazione e non di un ingresso obbligatorio: gli spettatori potranno utilizzare anche gli altri ingressi disponibili, scegliendo eventualmente quello con la coda più scorrevole.

Fanno eccezione tre ingressi, che sono obbligatori ed esclusivi:

Ingresso 2: obbligatorio per i titoli di accesso al Secondo Verde;

Ingresso 3: obbligatorio per i titoli di accesso al Terzo Verde;

Ingresso 15 bis: obbligatorio ed esclusivo per i titoli di accesso al Terzo Blu – settore ospiti.

COME RAGGIUNGERE SAN SIRO

Il nuovo assetto degli ingressi, determinato dall'allestimento del cantiere all'interno del quale verrà costruito il nuovo stadio, sarà operativo già a partire dalla prima giornata di campionato. Per questo motivo i parcheggi destinati alle auto sono stati ridotti e nel corso della stagione andranno progressivamente a diminuire.

La scelta del mezzo pubblico consigliato varia in base al settore di appartenenza: Settori Arancio, Verde e Rosso: si consiglia di utilizzare la metropolitana M1 (linea rossa) e scendere alla fermata Lotto. Settori Arancio, Blu e Rosso: è possibile utilizzare la metropolitana M5 (linea lilla), scendendo al capolinea San Siro Stadio, oppure il tram 16, con fermata Stadio Meazza. Attenzione: via dei Piccolomini è chiusa al transito pedonale.