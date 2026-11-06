Inter-Como, gara in programma domenica sera, a San Siro, con fischio d'inizio alle 18, viaggia viaggia spedita verso il sold out. Gli ultimi biglietti - si legge sul sito del club nerazzurro - sono disponibili su inter.it/tickets grazie alla rivendita dedicata agli Abbonati FULL. Inoltre, si ricorda che sarà in vigore la Determinazione dell’ONMS 40/2026, per la quale i residenti in provincia di Como avranno la possibilità di acquistare solo i biglietti del settore ospiti.
Il pre-partita sarà ancora una volta ricco di intrattenimento e momenti imperdibili con l’Inter Live Show presentato da Daniele Battaglia e Mirko Mengozzi. Lo show accompagnerà i tifosi dall’apertura dei cancelli fino al fischio d’inizio: sul palco si alterneranno giochi, musica con il DJ e tante attività pensate per coinvolgere il pubblico per rendere unica l’attesa verso Inter-Como. Sarà inoltre attivo il live entertainment su maxischermo tramite QR code: una nuova possibilità per coinvolgere maggiormente i tifosi, rendendoli parte attiva dello spettacolo di San Siro. Il pubblico potrà scattarsi fotografie da trasmettere al maxischermo, essere coinvolto con divertenti fan cam, scegliere le tracce musicali preferite per caricare la squadra e partecipare a speciali quiz.
Come di consueto, si terrà anche il concorso dedicato ai tifosi nerazzurri, con in palio le maglie gara dell’Inter. Partecipare è semplice e gratuito: sarà possibile farlo entro un’ora dal calcio d’inizio, con la premiazione che avverrà direttamente sul palco a bordocampo, regalando ai vincitori un’esperienza ancora più speciale nel cuore del Meazza.
Tra le tante attività previste nel pre partita di Inter-Como, i tifosi potranno iniziare a vivere le emozioni della gara attraverso lo speciale Light Show powered by Enel, match sponsor della sfida di San Siro. Uno spettacolo imperdibile, che permetterà al pubblico nerazzurro di entrare fin da subito nel clima partita partecipando in prima persona: i tifosi sono chiamati a diventare protagonisti, prendendo parte attraverso le torce dei propri smartphone allo speciale Light Show powered by Enel. Per farlo basterà inquadrare i QR code che saranno trasmessi sui maxischermi dello stadio: tutti i tifosi interessati potranno anche partecipare cliccando su questo link.
INTER STORE E PUNTI VENDITA
In occasione di Inter-Como saranno attivi diversi punti vendita ufficiali nerazzurri nei pressi dello stadio, per permettere a tutti i tifosi di acquistare i prodotti Inter e prepararsi al meglio al matchday. Dall’abbigliamento ufficiale ai gadget dedicati, gli Inter Store offriranno un’esperienza completa per vivere l’atmosfera di San Siro già prima del fischio d’inizio.
L’Inter Store San Siro aprirà alle ore 16:00 all'apertura dei cancelli: discorso diverso per i punti vendita all'esterno dello stadio. I punti vendita Game Day Nord, davanti alla biglietteria Nord e Game Day Sud davanti al Gate 13 saranno aperti a partire dalle ore 13:00.
IMPORTANTI INFORMAZIONI PER L'ACCESSO A SAN SIRO
L'apertura dei cancelli per Inter-Como è in programma alle ore 16:00. Considerato il grande afflusso previsto si raccomanda a tutti i tifosi di presentarsi allo stadio a ridosso dell'orario di apertura dei cancelli.
Si ricorda a tutti i tifosi che è severamente vietato fumare all'interno dell'impianto. Inoltre è vietato introdurre i seguenti oggetti nello stadio: stampelle, ombrelli grandi, accendini, laser, fumogeni, bandiere o vessilli non precedentemente autorizzati, caschi, passeggini, trolley, apparecchi fotografici professionali, aste per selfie e computer portatili. In caso di pioggia sarà consentito l'ingresso solo agli ombrelli portatili e senza punta. In caso di mancato rispetto del regolamento, verrà applicato il codice di condotta.
LA NUOVA NUMERAZIONE DEGLI INGRESSI
La numerazione degli ingressi dello stadio è stata modificata: non sono più presenti gli ingressi dal 7 al 10. Sul lato ovest della cancellata, in corrispondenza dei settori rossi, non sono più previsti ingressi: queste aree saranno utilizzate esclusivamente come uscite di emergenza e potranno essere aperte durante il deflusso al termine della partita.
Le persone con disabilità potranno accedere allo stadio attraverso la PC4, situata a fianco dell'ingresso 11.
INGRESSI CONSIGLIATI E OBBLIGATORI
Sul proprio titolo di accesso ogni spettatore troverà indicato l’ingresso consigliato per accedere allo stadio. Nella maggior parte dei casi si tratta di un’indicazione e non di un ingresso obbligatorio: gli spettatori potranno utilizzare anche gli altri ingressi disponibili, scegliendo eventualmente quello con la coda più scorrevole.
Fanno eccezione tre ingressi, che sono obbligatori ed esclusivi:
Ingresso 2: obbligatorio per i titoli di accesso al Secondo Verde;
Ingresso 3: obbligatorio per i titoli di accesso al Terzo Verde;
Ingresso 15 bis: obbligatorio ed esclusivo per i titoli di accesso al Terzo Blu – settore ospiti.
COME RAGGIUNGERE SAN SIRO
Il nuovo assetto degli ingressi, determinato dall'allestimento del cantiere all'interno del quale verrà costruito il nuovo stadio, sarà operativo già a partire dalla prima giornata di campionato. Per questo motivo i parcheggi destinati alle auto sono stati ridotti e nel corso della stagione andranno progressivamente a diminuire.
La scelta del mezzo pubblico consigliato varia in base al settore di appartenenza: Settori Arancio, Verde e Rosso: si consiglia di utilizzare la metropolitana M1 (linea rossa) e scendere alla fermata Lotto. Settori Arancio, Blu e Rosso: è possibile utilizzare la metropolitana M5 (linea lilla), scendendo al capolinea San Siro Stadio, oppure il tram 16, con fermata Stadio Meazza. Attenzione: via dei Piccolomini è chiusa al transito pedonale.
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - News
Altre notizie
- 15:12 Francia, due posti liberi in attacco: Thuram tra le opzioni di Zidane
- 14:58 Buone notizie da Appiano: Stones e Jones disponibili. Due assenze per Chivu
- 14:45 ll PRIMO INTER CLUB di BIAPRI, 46 anni di PASSIONE NERAZZURRA: alla scoperta dell'IC TORRE DEL GRECO
- 14:31 Feyenoord-Inter, Spence convince tutti. Carlos vola in vetta
- 14:18 TyC Sports - Icardi vuole tornare in Italia: dopo il "no dell'Inter" in pole c'è la Juventus
- 14:04 Ludi: "Como a San Siro con umiltà e consapevolezza. Sarà tostissima"
- 13:50 Turchia, il ct Yalçın: "Calhanoglu? Lasciateci giocare, poi potrete criticarci"
- 13:35 Marazzina: "Scudetto, non vedo avversari per l'Inter. Il derby è una situazione strana"
- 13:21 Turchia, prima chiamata per il neo ct Yalçın: riecco Calhanoglu
- 13:07 Inter, Lo Schiavo nuovo Director of Football Development: "Grato per la fiducia"
- 12:53 Serie A, Gennaro Gattuso vince il Coach of The Month di ottobre
- 12:38 Inter-Como, San Siro verso il sold out: tutte le informazioni per i tifosi
- 12:24 Hutchinson: "Non siamo stati umili. Contro l'Inter si percepiva energia"
- 12:11 Martinez resta a casa: non è tra i convocati della Spagna per gli impegni di novembre
- 12:00 videoINTER rinata, sprofondo MILAN: l'EUROPA cambia di nuovo tutti i GIUDIZI
- 11:54 Inghilterra, Tuchel riaccoglie Spence: "Sembra in forma, merita di tornare"
- 11:41 Un weekend ricco di impegni per le giovanili dell'Inter
- 11:28 Inghilterra, Djed Spence torna tra i convocati di Tuchel
- 11:14 In Spagna - L'Inter sta valutando il ritorno di Agoumé
- 11:00 Il Mattino - Salernitana, occhio ai giovani dell'Inter U23
- 10:47 Bergomi: "Spence ha più margine di crescita tra i tre inglesi. Ecco le differenze con Dumfries"
- 10:34 Sport - Dimarco, l'opzione di rinnovo complica i piani del Barcellona
- 10:20 Fabregas: "Andiamo a Milano per giocare con le nostre idee"
- 10:06 Corsera - Cessione da Elliot a RedBird, il Milan ha rischiato il sequestro
- 09:52 CdS - Thuram vicino alla nona di fila da titolare. E anche quando è a secco...
- 09:38 CdS - Inter-Como, garanzia di spettacolo: cosa dicono statistiche e precedenti recenti
- 09:24 TS - Inter, l'indispensabile è Carlos Augusto: con il Como resta fuori un "senatore"
- 09:10 TS - Thuram verso il ritorno tra i convocati della Francia. E sullo sfondo c'è il rinnovo
- 08:56 Cauet: "A Rotterdam la migliore Inter della stagione. Ma il Como verrà a Milano per vincere"
- 08:42 GdS - Inter, ecco cosa farà Lo Schiavo: fianco a fianco con Baccin
- 08:28 GdS - Inter-Como, ecco come cambieranno i nerazzurri col ritorno di Bastoni
- 08:14 Fabregas: "Archiviare Lens e pensare all'Inter: a Milano per mostrare la nostra identità"
- 08:00 GdS - Precedenti e l'amuleto Thuram: così l'Inter si prepara per il Como
- 01:00 17 gol nelle prime 5 casalinghe in A: l'obiettivo dell'Inter ora è...
- 00:00 Così si reagisce. E domenica c’è un crocevia indicativo per molteplici ragioni
- 23:48 I ibri di #ioleggoperché protagonisti in Serie C, Marani: "Iniziativa lodevole"
- 23:33 Napoli, Marin: "Con la Lazio sarà una finale, dobbiamo rialzarci"
- 23:19 Como on fire in Champions, ma non solo: l'inizio in A è da record
- 23:04 Juventus ok col brivido, Koopmeiners e Kolo Muani stendono l'AZ Alkmaar
- 22:51 "Fonti preferite" di Google: aggiungi subito FcInterNews
- 22:36 Spence si prende la fascia, Stones-Jones verso il rientro: l'Inter all'inglese può finalmente decollare
- 22:23 Italia U19, i nerazzurri Bovio e Marello tra i convocati del ct Favo
- 22:08 FIGC, Malagò: "Candidatura doverosa. Galliani? Io porto innovazione e coraggio"
- 21:54 Italia U17, i convocati di Pasqual: presenti due giocatori dell'Inter
- 21:40 Forti davanti e con una filosofia in comune: il dato condiviso da Inter e Como
- 21:26 Italia U20, i nerazzurri Lavelli e Mosconi tra i convocati di Nunziata
- 21:12 Italia U21, prove di Europeo per Baldini: 26 convocati per Francia e Belgio
- 20:59 Kristovic evita il ko, l'Atalanta pareggia 1-1 contro il Kairat. Fischi a Bergamo
- 20:58 Juventus, Massara: "Spalletti sta gestendo una situazione complessa, ribadiamo fiducia"
- 20:44 Milan, la magia del derby è già svanita: il Ferencvaros domina a San Siro
- 20:15 Il maestro profumiere Fabregas ha trasformato Lens-Côme in una fragranza da Champions
- 20:01 Le notizie principali e tutti gli approfondimenti sul tuo telefono: iscriviti al canale WhatsApp di FcInterNews
- 19:47 UEFA, Bisseck nella top 11 della 4a giornata di Champions League
- 19:32 Reel, video, approfondimenti e curiosità sul mondo Inter: segui FcInterNews anche su Tik Tok
- 19:18 fcinCambiano gli autori, non la strategia. Le linee guida dell'Inter sul mercato
- 19:04 Italia, i convocati di Mancini per Francia e Belgio: quattro interisti, tante novità
- 18:50 FIGC, Galliani presenta il suo programma: due anni per il rilancio
- 18:35 InterNazionali - Svizzera, Akanji tra i convocati di Yakin per Slovenia e Scozia
- 18:21 Morte Jesús de Miguel: la FIGC ha disposto un minuto di silenzio su tutti i campi
- 18:06 Milan, Cisse prima del Ferencvaros: "Nel derby vittoria importante. Ma dobbiamo cancellarla"
- 17:51 Italia-Francia, San Siro verso il sold out: in vendita gli ultimi 3mila biglietti
- 17:38 Champions League Team of the Week: Bisseck presente. In porta c'è Sommer
- 17:23 UFFICIALE - Inter, Lo Schiavo Director of Football Development. Marotta: "Il suo contributo sarà prezioso"
- 17:10 Costa d'Avorio, Bonny convocato per il doppio impegno contro il Gambia
- 16:56 videoDa NIKE solo 30 MILIONI? Un ACCORDO e una SCADENZA da ricordare. E col GENERALI STADIUM ricavi SHOCK
- 16:42 Inter, il rinnovo Dimarco fino al 2028 una scelta programmata. Più avanti...
- 16:28 Romano: "Un ritorno di Icardi all'Inter? Suggestione social più che realtà"
- 16:14 Salernitana, Di Bari: "Inter U23 squadra di gamba. A noi serve la scintilla"
- 16:00 Milan, De Winter: "Bella la vittoria nel derby. Lavoriamo per vincere trofei"
- 15:47 Condò: "Inter, Como e Roma le migliori del campionato. Ma domenica non è una sfida scudetto"