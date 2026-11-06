Nella lunga intervista rilasciata ai canali ufficiali della FA, Thomas Tuchel, ct della nazionale inglese, ha parlato così del ritorno tra i convocati di Djed Spence, che aveva saltato gli impegni della scorsa finestra internazionale per via di una condizionale non ottimale: "È tornato e gioca per l'Inter, viene da una buona partita in Champions League (si riferisce alla gara col Feyenoord dove l'ex Tottenham è stato premiato MVP dalla UEFA, ndr). Penso che abbia due o tre partite intere nelle gambe, sembra in forma ed è tornato con la sua velocità e accelerazione. Inoltre aveva fatto un Mondiale fantastico, quindi penso che meriti di tornare e continuare la sua buona serie con noi".