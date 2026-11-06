Le prime volte di Marco Palestra. L'ex giocatore dell'Atalanta le racconta al sito ufficiale del Chelsea, suo nuovo club, e ovviamente viene menzionata la prima emozione provata dopo la firma coi Blues, arrivata dopo un clamoroso blitz estivo ai danni dell'Inter con la quale l'affare ora ormai fatto: "Ero semplicemente felice perché da giovane non avrei mai pensato di poter diventare un giocatore del Chelsea. Quindi la prima emozione è stata solo la felicità. Ora sono ancora felice, ma devo migliorare per vincere con questa squadra".