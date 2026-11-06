Vittoria pesantissima per il Venezia che smuove la classifica e abbandona l'ultimo posto in campionato spedendoci l'Udinese, sconfitta per 2-1 sul campo dei lagunari. Dopo un primo tempo povero di emozioni e sussulti, i padroni di casa trovano il pertugio vincente con Basic e aprono le marcature. Il vantaggio dei veneti dura però pochissimo a causa dell'infausto autogol di Moreno. I bianconeri provano ad alzare il baricentro alla ricerca del sorpasso, salvo poi farsi bucare dal sinistro da fuori area di Perez che garantirà i tre punti ai veneziani. Gli arancioneroverdi salgono dunque al penultimo posto a 6 punti e obbligano i friulani al ruolo di fanalino di coda a 5.
Sezione: Il resto della A / Data: Ven 06 novembre 2026 alle 22:51
Autore: Carlo Alberto Gamba
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