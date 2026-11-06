Zinedine Zidane, CT della Nazionale francese, ha svelato la lista dei ventitré giocatori convocati per le ultime due partite di Nations League, quella contro l'Italia a San Siro e quella contro la Turchia a Bordeaux. Sei i giocatori della Serie A, tra i quali ci sono anche i due interisti Andy Diouf e Marcus Thuram, che torna dopo essere rimasto a casa lo scorso mese. Gli altri convocati del campionato italiano sono i milanisti Mike Maignan e Adrien Rabiot, Pierre Kalulu della Juventus e Lucas Da Cunha del Como. Il volto nuovo è Pablo Pagis, attaccante del Paris FC.

Questo l'elenco dei convocati:

Portieri: Mike Maignan, Guillaume Restes, Robin Risser.

Difensori: Andy Diouf, Malo Gusto, Jérémy Jacquet, Pierre Kalulu, Ibrahima Konaté, Adrien Truffert, Dayot Upamecano, Leny Yoro.

Centrocampisti: Eduardo Camavinga, Rayan Cherki, Lucas Da Cunha, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Warren Zaïre-Emery.

Attaccanti: Bradley Barcola, Désiré Doué, Kylian Mbappé, Michael Olise, Pablo Pagis, Marcus Thuram