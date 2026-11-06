Irene Santi, centrocampista e capitano dell'Inter Women, ha parlato ai microfoni del club nerazzurro in vista del derby di campionato contro il Milan. "Siamo contente della nostra stagione in campionato, siamo felici delle prestazioni, frutto del lavoro svolto da luglio. C'è un dato importante, non abbiamo ancora subito gol in campionato e dobbiamo continuare così. Ci sono tanti aspetti comunque da migliorare, fa parte del processo".

Quanto è cambiata e cresciuta la squadra?

"Stiamo crescendo sicuramente, rispetto ad inizio campionato le prestazioni sono sempre state in linea con la nostra identità e modo di giocare. Partita dopo partita ci sono delle situazioni che ti aiutano a migliorare, dipende da come le affronti. Siamo sulla buona strada e vogliamo fare sempre meglio"

Come state vivendo la settimana del derby?

"Il derby è sempre una partita speciale. C'è molta attenzione e molta voglia di fare bene. Vale sempre 3 punti la vittoria, moralmente però è qualcosa di diverso. Vogliamo arrivare preparate e al meglio, vogliamo vincere"

Che partita ti aspetti?

"Una bella partita, il Milan è sempre difficile da affrontare. C'è una componente diversa in questa partita. Dobbiamo essere attente e partire con il piede giusto e restare concentrate per tutta la partita".