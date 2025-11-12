L'Inter torna al lavoro a tre giorni di distanza dal prezioso successo sulla Lazio che vale la vetta della classifica. I nerazzurri non convocati dalle rispettive Nazionali si ritroveranno quotidianamente ad Appiano Gentile da oggi fino al weekend, che verrà lasciato libero da Cristian Chivu per permettere ai suoi di ricaricare le batterie. La ripresa - aggiorna Sky Sport - è poi fissata per il martedì successivo, con il primo allenamento della settimana che condurrà all'atteso derby contro il Milan.

In quel giorno sono attesi nel centro sportivo anche tutti gli italiani ora a disposizione del ct Gattuso, ma anche capitan Lautaro Martinez. Gli ultimi attesi nel centro sportivo interista sono invece Hakan Calhanoglu e Manuel Akanji.