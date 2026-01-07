INTER-SAMPDORIA 1-0

Marcatori: Kukulis (2')

33' - Cambio Inter: Peletti entra per Nenna.

29' - Coast to coast di El Mahboubi, che prende velocità e corre 70 metri palla al piede. La buona azione difensiva di D'Amore lo costringe a calciare da posizione defilata e Krastev ha vita facile e blocca.

25' - Occasione Samp. Ingenuità di Mackiewicz che copre il pallone in uscita sul fondo ma si fa beffare da Ferrara, che gli soffia la sfera. L'attaccante blucerchiato calcia battendo sul tempo Pentima in uscita ma non trova la porta.

23' - Ammonito Diop, gioco pericoloso su Nenna.

22' - Amarandei sfonda a sinistra e crossa con potenza. Respinge bene Mackiewicz, bravo a evitare l'autogol dentro l'area piccola.

20' - Ammonito Kukulis. Contrasto deciso con Diop in cui Kukulis rifila, involontariamente, un pestone al difensore dei liguri.

17' - Terzo tiro in cinque minuti di Della Mora. Sgasata a sinistra di Mancuso e cross. La palla respinta dalla difesa finisce nella sua zona di competenza e lui non ci pensa due volte a calciare. Conclusione deviata in corner

15' - Inter pericolosa con Della Mora, ancora lui. El Mahboubi crossa dalla destra e Della Mora colpisce di testa. Palla a lato, Krastev lascia correre sul fondo.

12' - Bella ripartenza di Della Mora, che in area di rigore rientra e calcia con quello che non è il suo piede: tiro respinto in corner, scelta un po' egoista qui del terzino di Carbone.

10' - Colpo di testa di Cernic su corner: blocca sicuro Pentima. Nessun pericoloso per l'Inter.

IL GOL - D'Amore scivola da ultimo uomo, Kukulis ruba palla e, da solo davanti a Krastev, non sbaglia chiudendo il piattone. Subito avanti l'Inter.

2' - GOOOOLLLL DELL'INTER! La sblocca subito Kukulis!

15.02 - Primo pallone per gli ospiti: è iniziata la partita tra Inter e Sampdoria!

14.59 - Squadre in campo: Inter in nerazzurro e Sampdoria in bianco.

Primo impegno interno del 2026 per l'Inter Primavera di Carbone, in Coppa Italia di categoria. Gli ottavi vedono in programma la sfida tra i nerazzurri e la Sampdoria, che gioca in Primavera 2. La partita di oggi è un buon modo per ripartire dopo la brutta sconfitta di Lecce in campionato di domenica. Calcio d'inizio al Konami Development Center alle ore 15.00. Ecco le formazioni ufficiali.

INTER (4-3-3): Pentima; Della Mora, Mackiewicz, Nenna (dal 33' Peletti), Conti; Cerpelletti, La Torre, Putsen; El Mahboubi, Kukulis, Mancuso.

A disposizione: Farronato, Marello, Zarate, Pinotti, Venturini, Ballo, Virtuani, Mosconi, Vukoje, Breda.

Allenatore: Benito Carbone.

Ammonito: Kukulis (20')

SAMPDORIA (3-5-2): Krastev; Diop, Cernic, D'Amore; Cecchi, Lelli, Casalino, Amarandei, Valenza; Ferrara, Mezzotero.

A disposizione: Del Monte, Semino, Boni, Fruscione, Papasergio, Cinti, Pistone, Piazza, Rosciglioni, Mirto.

Allenatore: Francesco Pedone.

Ammonito: Diop (23')

Arbitro: Vailati (sez. di Crema)

Assistenti: Brunetti, Colazzo