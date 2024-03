L'arancione dei Paesi Bassi sembra essere il colore del giorno in casa Inter. Non solo per quel che riguarda il mercato, viste le ultime voci che vorrebbero i nerazzurri interessati alla stella del Bologna Joshua Zirkzee, ma anche e soprattutto in campo, dove il gruppo di Simone Inzaghi ha svolto l'ultimo allenamento prima della partenza per Madrid, dove domani i nerazzurri saranno attesi dalla sfida contro l'Atletico che vale il passaggio ai quarti di finale di Champions League.

Nella rifinitura odierna, infatti, Inzaghi ha provato come titolari Stefan de Vrij e Denzel Dumfries: i due giocatori olandesi, pertanto, sembrano partire in pole position rispetto a Francesco Acerbi e Matteo Darmian nella sfida ad Antoine Griezmann e soci. Per quanto riguarda il laterale era già nell'aria un suo impiego da titolare, mentre sono in risalita le quotazioni del centrale che fino al ritorno di Acerbi si è comportato molto bene in campo.

Ascolta tutti gli aggiornamenti dalla Pinetina nel servizio a cura del nostro inviato Simone Togna.

