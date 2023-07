Era di 25 milioni di euro l'offerta presentata due settimane fa dall'Inter al Chelsea per Romelu Lukaku. I Blues hanno rifiutato la proposta, ribadendo che la richiesta è di almeno 40 milioni di euro. Questo il quadro disegnato da Sky Sport, aggiungendo che in Italia il belga vuole soltanto i nerazzurri e si lavora per trovare l'intesa, per la quale servirà un rialzo.

"Sul calciatore - che in Italia vuole solo l'Inter - c'è anche l'interesse della Juventus, che è al momento ferma fino a quando non concluderà delle operazioni in uscita. Per Lukaku è anche arrivata una proposta dall'Arabia Saudita, ma l'attaccante non sta prendendo in considerazione questa ipotesi al momento", aggiunge Gianlucadimarzio.com.

