Torna la Coppa Italia e torna con il botto: è derby di Milano per la semifinale d'andata: la vincente affronterà chi avrà la meglio tra Empoli e Bologa (ieri 2-0 rossoblu al Castellani). Per l'Inter una stracittadina diversa da quelle recenti: stavolta saranno i campioni d'Italia a essere chiamati a invertire la rotta dopo gli ultimi precedenti.

QUI MILAN – I rossoneri sono reduci dal ko di Napoli e, più in generale, da una stagione colma di amarezze: malissimo in Champions e oblio in campionato. La coppa domestica, dopo il successo in Supercoppa proprio ai danni dei nerazzurri, può in qualche modo lenire alcune ferite. Tre i dubbi di formazione: Musah è in vantaggio su Jimenez, Gabbia su Tomori e Abraham su Gimenez. Reijnders dovrebbe affiancare Fofana in mediana. Ko Emerson Royal e Loftus-Cheek.

QUI INTER – Inzaghi non riesce a uscire dall'emergenza. Per strada, il tecnico nerazzurro, ha perso anche Taremi: l'iraniano ne avrà per una ventina di giorni. E visto che Lautaro non recupera (si spera di riaverlo a Parma almeno per uno spezzone) e Asllani è squalificato, la coperta resta corta in mezzo e davanti. Rispetto alla partita di domenica, il tecnico nerazzurro ne cambia sei. Certi di una maglia Barella (squalificato in campionato) e Calhanoglu, mentre Frattesi dovrebbe spuntarla su Mkhitaryan. Sulle fasce dall'inizio pronti Darmian e Carlos Augusto (rifiata Dimarco). Rivoluzione in difesa: dentro Martinez, Bisseck, De Vrij e Bastoni (che aveva saltato l'Udinese per squalifica). Infine, in attacco, Correa dal 1' con Thuram: Arnautovic unica alternativa "vera" in panchina.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Reijnders, Fofana; Musah, Pulisic, Leao; Abraham.

Panchina: Sportiello, Torriani, Florenzi, Pavlovic, Tomori, Terracciano, Bondo, Jimenez, Gimenez, Chukwueze, Jovic, Joao Felix, Sottil.

Allenatore: Conceiçao.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Emerson Royal, Loftus-Cheek.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Carlos Augusto; Thuram, Correa.

Panchina: Sommer, Di Gennaro, Acerbi, Pavard, Aidoo, Zalewski, Dimarco, Mkhitaryan, Berenbruch, Re Cecconi, Lavelli, Arnautovic.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: Asllani (1).

Indisponibili: Zielinski, Lautaro, Dumfries, Taremi.

ARBITRO: Fabbri.

Assistenti: Preti e Baccini.

Quarto ufficiale: Ayroldi.

Var: Abisso (Di Bello).

