Forte del 2-0 dell'andata, l'Inter stasera ospita il Feyenoord al Meazza per chiudere la pratica e ottenere il pass ai quarti di finale di Champions League, traguardo lusinghiero e tutt'altro che banale. La supersfida di Bergamo con l'Atalanta incombe, ma nessuno in casa nerazzurra vuole distrazioni.

QUI INTER – Inzaghi resta sull'altalena: per uno che recupera, un altro si ferma. E stavolta lo stop è lungo: Zielinski si rivedrà solo a fine aprile. In compenso, rispetto all'andata, torna Carlos Augusto dal 1' e rifiata Bastoni: sarà Bisseck ad agire da braccetto di sinistra, con Acerbi (De Vrij affaticato) e Pavard a completare la retroguardia. In porta si rivede Sommer, totalmente ristabilitosi dopo l'infortunio al pollice della mano destra. Cambi anche in mediana: oltre al ballottaggio Asllani-Calhanoglu, c'è Frattesi con Mkhitaryan e Barella inizialmente fuori. A destra obbligata la conferma di Dumfries. Davanti altri dubbi: Thuram non è ancora a posto con la caviglia, ma pure Lautaro ha bisogno di riposo e così il francese si gioca una maglia con Arnautovic per affiancare Taremi. Restano ai box Dimarco, Zalewski e Darmian. Inoltre Correa è fuori lista UEFA.

QUI FEYENOORD – Anche Van Persie non può gioire totalmente per i rientri di Trauner e Gonzalez: rispetto alla sfida del De Kuip, il tecnico dei biancorossi perde Osman squalificato e, soprattutto, la stella Paixao che si è fermato nell'ultimo allenamento prima della partenza per Milano. E così si apre una voragine in attacco a sinistra: non è da escludere l'avanzamento di Bueno, con Smal di nuovo al suo posto in difesa. A destra torna Read dalla squalifica. In mezzo possibile una chance dall'inizio per il giovane 'T Zand: l'alternativa è riportare Beelen in mediana. Dubbio in attacco: Ueda insidia Carranza.

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Taremi.

Panchina: Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Bastoni, Aidoo, Cocchi, Calhanoglu, Barella, Berenbruch, Arnautovic, Lautaro.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Zielinski, Darmian, Zalewski, Dimarco.

FEYENOORD (4-2-3-1): Wellenreuther; Read, Trauner, Hancko, Smal; Moder, Beelen; Hadj Moussa, Ivanusec, Bueno; Ueda.

Panchina: Andreev, Ka, Gonzalez, Giersthove, Mitchell, 'T Zand, Plug, Kraaijeveld, Sliti, Carranza, Redmond.

Allenatore: Van Persie.

Squalificati: Osman (1).

Indisponibili: Bijlow, Nieuwkoop, Timber, Hwang, Zerrouki, Stengs, Nadje, Milambo, Paixao.

ARBITRO: Kruzliak.

Assistenti: Hancko e Pozor.

Quarto ufficiale: Kralovic.

Var: Dingert (Brand).

