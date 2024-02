Adesso c’è anche il passaggio burocratico: Piotr Zielinski è dell’Inter. La Gazzetta dello Sport oggi lo scrive chiaro e tondo, senza indugi. Tra 15-20 giorni arriverà la firma del polacco e, quindi, il trasferimento sarà ufficiale, ma intanto il club nerazzurro, esattamente come fatto per Taremi, ha informato il Napoli della trattativa in corso. Si tratta di un atto dovuto che rivela l'ormai imminente ufficialità del trasferimento a zero di Zielinski dopo il non rinnovo con i campioni d'Italia. Affare già blindato.

Quattro anni di contratto e ingaggio da 4,5 milioni più bonus. Firma prevista subito dopo l'andata di Champions con l'Atletico Madrid. Secondo la Gazzetta, inoltre, la prima conseguenza sarà l'esclusione del polacco dalla lista UEFA del Napoli per gli impegni europei. Numericamente, Zielinski andrà a prendere il posto di Klaassen (e Sensi).

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!