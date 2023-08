Sabato sera particolarmente ricco di aggiornamenti sul fronte mercato Inter, e non poteva mancare una novità sulla questione Lazar Samardzic. La Gazzetta dello Sport riferisce che l'Inter ha risposto picche all'eventualità di avere un altro incontro con il padre e i nuovi rappresentanti del centrocampista tedesco naturalizzato serbo dell'Udinese. Per il club di viale della Liberazione non è cambiato niente rispetto all'intesa raggiunta con Rafaela Pimenta, che attualmente non fa più parte dell'affare perché la procura del talento dell'Udinese non è più nelle sue mani per scelta del giocatore e della sua famiglia. Ma Beppe Marotta e Piero Ausilio non si schiodano di un centimetro: l'ingaggio di Samardzic e soprattutto le procure dell'affare restano quelli e non c'è necessità di parlare oltre.

Entro lunedì, l'Inter si aspetta di vedere il calciatore ex RB Lipsia mettere la fatidica firma sul contratto: tutti sono convinti che l'intesa arriverà, ma se dal lato del calciatore sono ottimisti sulla fumata bianca grazie a un'offerta migliorata dal club della famiglia Zhang, l'Inter ritiene che il centrocampista debba avere un ravvedimento per non mettere in dubbio quello che potrebbe essere il trasferimento "chiave" della sua carriera. Domani, nonostante sia domenica e l'Inter si trasferirà a Ferrara per l'amichevole con l'Egnatia, i contatti non mancheranno.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!