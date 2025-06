Cristian Chivu non potrà avere un nuovo attaccante per il Mondiale e dovrà arrangiarsi con quelli che ha. Dunque, in America, a disposizione ci saranno, oltre a Thuram e Lautaro, solo Taremi, Seba Esposito, Pio Esposito (attualmente ai box) e Carboni. Non il massimo...

La consolazione arriva dalla Gazzetta dello Sport, che annuncia come l'Inter abbia in pugno Ange-Yoan Bonny: sarà lui uno dei due rinforzi che il club nerazzurro ha programmato per il suo attacco. Secondo la rosea, infatti, il margine di vantaggio che in questi giorni l’Inter ha preso sulle concorrenti è notevole, i rapporti con il Parma eccellenti, l’interesse era forte prima e lo è ora a maggior ragione con Chivu in panchina. Nella giornata di ieri, come previsto, c'è stato un vertice che ha rinsaldato la fiducia: manca il tempo per chiudere tutto entro il Mondiale, soprattutto serve lavorare ancora sulla formula, mentre sulla valutazione da 20-25 milioni gà c'è l'accordo.

Insomma, secondo la Gazzetta, Bonny può dirsi virtualmente un nuovo giocatore nerazzurro. Battuta la concorrenza, tra le altre, di Juve e Napoli. Peraltro, il diesse Ausilio avrebbe strappato una specie di promessa: se da qui in avanti altri club dovessero tornare a informarsi, l’Inter verrebbe messa al corrente. "Ma ad oggi non è questo lo scenario più probabile. La strada porta a un Bonny che raggiunge di nuovo Chivu: per caratteristiche è considerato l’alter ego ideale di Thuram, perfetto nella profondità e con un grande margine di miglioramento in fase realizzativa", si legge.