Al sempre più intricato caso Romelu Lukaku si è aggiunta una nuova puntata poco fa. La Gazzetta dello Sport ha infatti lanciato l'allarme: l'avvocato Sebastien Ledure, legale del belga, non è rintracciabile proprio ora che Inter e Chelsea avrebbero trovato l'accordo per il ritorno a titolo definitivo del giocatore a Milano in cambio di un totale di 35 milioni di euro (QUI LA NOTIZIA). E ora che succede? In teoria se club e Big Rom sono d'accordo l'assenza di Ledure conterebbe fino a un certo punto, perché alla fine l'ultima parola spetta al giocatore e se anche il legale volesse cercare un'alternativa servirebbe il benestare del proprio assistito.

Quindi, il problema neanche si porrebbe se Lukaku fosse ancora convinto di rimanere all'Inter. Anzi, se le parti andassero avanti con la trattativa fino ad arrivare anche ai puntini sulle 'i', se Ledure non fosse presente perderebbe la sua commissione. Non resta dunque che cercate di capire se davvero Inter e Chelsea sono arrivato alla tanto agognata quadra e se Lukaku nel frattempo non ha cambiato idea, evoluzione piuttosto inverosimile della vicenda.